Nädala tipud | Kas õpetajat hinnatakse? 

Kas õpetajat hinnatakse? Elis Kusma, arvamustoimetaja , täna, 16:24

Foto: KARIN KALJULÄTE, MAALEHT

Et ükski heategu ei jää karistuseta, tunnevad ilmselt paljud õpetajad, kes kevadise eriolukorra ajal tegid hulganisti tasustamata töötunde, ent on nüüd pandud fakti ette, et viirusekriisist räsitud majandusolude tõttu külmutatakse nende palk kuni neljaks aastaks. Vastukäiguna kavandavad pedagoogid nüüd streiki. Kui selline on teaduse rahastamise eesmärgi täitmise hind, siis kas ei tule lühiajaline edu pikaajalise kahju arvelt?