Tiina Tuum | Abielu püha lehm ehk Mis on püha ja kus on lehm 

Sellise väikese sotsioloogilise vinjeti kõrval tundub paar miljonit maksma minev abielureferendum väike mõttetu kõrrega mulistamine morsipeol. Nüüdisaegsed suhtemudelid on haprad ja kergesti ümbervormistatavad ja selle mittetunnistamine ning abielustaatuse kivisse raiuda proovimine on suhteliselt silmakirjalik.

Või peaks see nagu tolmuimejaga tõmbama tähelepanu eemale olulistelt probleemidelt? Tühja sellest riigieelarvest, käpuli vajuvast majandusest, töötusest või erakondade reitingutest, kui piisab lihtsatest küsimustest ja lihtsatest vastustest.

Kes tohib abielluda?

Just kohalike valimistega samaks ajaks plaanitav küsitlus sellest, et kes ja kellega võiks abielluda, on piisavalt triviaalne ja lihtne, et tõmmata käima nii poetagune joodik, valge piinatud keskealine mees kui ka emotsionaalselt ülesköetud vanemad naised. Või siis ka reaktsioonilised idealistlikud noorukid. Heteroseksuaalse suhtes naisena ei huvita see küsitlus mind absoluutselt. Poleks suhtes, ei huvitaks ka.

Abiellugu kass koeraga, mees naisega, naine naisega, transvestiit Tiiduga, Tiit Priiduga, inimene iseendaga, tool lauaga, õun pirniga – põhiline on, et see neid õnnelikuks teeb. Põhiline, et nad on täisealised ja täisaruga. Pole vaja sellesse riiklikul tasemel sekkuda.

Sest tahame või mitte – tundub, et abiellumine ei huvita suurt kedagi peale geide. Ja pulmad. Vähemalt minu tutvusringkonnas. Ilmselt tunnen ma vähe tõelisi naisi, kelle ainus suur elu unistus on olnud valge kleit ja loor. Pigem on kõik abiellunud nagu muuseas ja suurema kärata. Antagu siis võimalus ka neile, kellele see korda läheb. Samasooliste paaride sotsiaalsed garantiid on ka palju nõrgemad.

Üksinduse ajastul, kus inimesed vaevu suudavad üksteisega suhelda ja suhtesse astuda, on igasugune liit kulla hinnaga. Säästku see vaid 21. sajandi üksinduse ja mahajäetuse katkust, mis murrab hullemini kui koroona. Olgu inimesed vaid koos ja toogu see neile õnne ning armastagu nad sülekoerte asemel samavõrra teisi inimesi ja saagu nad lapsi. Lihtne, kas pole?