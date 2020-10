Siiri Laidla | Ka arst on inimene 

Küllap meenub meist igaühele mõni seik, kui oleme arsti peale pahaseks saanud, olgu siis pere- või eriarsti peale. Ei ta kuulanud meid ära, ilmutas ükskõiksust, istus ninapidi arvutis, manitses kaalust alla võtma või tegi muid ebamugavaid vihjeid meie tervist puudutavate käitumisriskide kohta, keeldus saatekirja kirjutamast, unustas meid kordusvisiidile kutsuda ja üldse suhtus meisse kui tülikasse tegelasse, kes ilmse hüpohondrikuna mõtleb endale haigusi külge.

Vahel tundus koguni, nagu peituks valge kitli sees mitte inimene, vaid hingetu robot. Need on küll liialdatud näited, kuid küllap on sarnased mõtted-tunded tuttavad paljudele, kel on arstikabineti ukse taha asja olnud.