Poliitika Valitsus leevendas Eestisse saabumisel eneseisolatsiooni jäämise nõudeid Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 14:46

Foto: Erki Pärnaku

Valitsus muutis reedesel e-istungil piiriületusega seotud eneseisolatsiooni jäämise nõudeid, mis hakkavad kehtima 12. oktoobrist. Kehtestati ka Valga-Valka erand.Esmaspäevast ei laiene eneseisolatsiooni kohustus piiriületuse järgselt nendele haigustunnusteta inimestele, kes elavad Valga või Valka linnas ning kes oma igapäevasel Eesti-Läti piiriületusel liiguvad nende omavalitsuste piires. Isolatsioonikohustusest loobumine võimaldab piiriäärses kaksiklinnas säilitada tavapärase elukorralduse. Erand kehtib mõlema riigi nakatumisnäitajatest sõltumata.Euroopa Liit ja majanduspiirkond, Schengeni ala ning ELi ühise nimekirja riigidEneseisolatsiooni kohustus ei laiene neile inimestele, kes saabuvad Eestisse riigist, mille nakatumisnäitaja on alla 25 inimese 100 000 elaniku kohta.Juhul kui riigi nakatumisnäitaja on 25 ja 50 vahel, sõltub eneseisolatsiooni jäämine asjaolust, kas see on madalam või kõrgem kui 1,1-kordne Eesti näitaja.Kui nakatumisnäitaja on Eesti määrast väiksem,