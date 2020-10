SUUR VANDENÕUDE ÜLEVAADE: 9/11, lame maa ja George Sorose kurjad skeemid 

Richardsi skeem koosneb viiest erinevast tükist. Püramiidi suurimas osas asuvad teooriad, mis on enamjaolt seotud salapärase eliidiga, kes vandenõuteoreetikute arvates maailma valitsevad. Skeemi teises osas on teooriad, mis eitavad teadust ja võivad seega olla ohtlikud nii nende propageerijatele kui ka kõigile teistele. Püramiidi kolmandas ehk keskmises osas asuvad võibolla isegi kõige kummalisemad teooriad, mis pole siiski üldjuhul kellelegi kahjulikud. Neljandasse kasti on paigutatud spekulatsioonid, mis tekitavad küsimusi. Püramiidi viimases ja väikseimas osas on vandenõuteooriad, mis on osutunud tõeks. Kuna Ameerika Ühendriigid on riik, kus levib ohtralt erinevaid kummalisi arvamusi, on ka paljud järgnevatest teooriatest pärit just USAst.