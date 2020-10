Juureravi arst Sergei, kelle jaoks pole miski võimatu: alati saab proovida hammast päästa! 

Väga oluline on selle kõige taustal saavutada patsiendiga kontakt. „Selgitan alati, mida ja kuidas teen ning milleks seda vaja on. Pirita Hambaravi on väga hea kliinik, sest siin on kõik vajalikud tarvikud ja mugavused,“ räägib ta. Tavaliselt on inimeste suurim hirm, et juureravi on valus. „Kui korralik tuimestus teha, siis ei anna see peaaegu üldse tunda!“ kinnitab Sergei. „Aga kui inimene on pinges ja närveerib, siis mõjub süst halvemini. Seega tasub end vabaks lasta. Eks väga ägeda põletikuga on juureravi ka rohkem tunda, kuid samas teeme nii palju tuimestust, et hakkab mõjuma.“

Arvestada tuleb aga sellega, et hammas annab tunda just pärast juureravi. Näiteks võib esimestel päevadel hammas olla tundlik ning valutada. „Ma ütlen alati patsientidele, et kui hammas ei valuta pärast juureravi, siis polnud see kahjuks efektiivne,“ teatab hambaarst.

Hambapõletikku ei tohi ravimata jätta

Juureravi patsiendid on Sergei sõnul tavaliselt 40ndates eluaastates, kuid kogemus on isegi ühe 14aastase poisiga. „Poisi kõik tagumised hambad vajasid juureravi. Kunagi need ilmselt valutasid, aga ema andis valuvaigistit ja arsti juurde ei saatnud. Niiviisi ei tohi kindlasti käituda, sest kuni 19aastaseks saamiseni on juureravi tasuta,“ toob Sergei välja.

Kui juureraviks on hilja või pole inimene sellest mingil põhjusel huvitatud, tuleb hammas välja tõmmata. „On kaks varianti: ravida hammast või tõmmata see välja. Põletikulist hammast jätta ei tohi, sest see annab hoobi inimese immuunsusele. Lisaks võib hambapõletik põhjustada südamehaiguseid ning sellega on seostatud Alzheimeri tekkimist,“ selgitab Sergei.

Välja tõmmatud hamba asemele saab paigaldada implantaadid, mis on kõige kaasaegsem, esteetilisem ja turvalisem viis asendada puuduvaid hambaid. Implantaadi paigaldamine on valutu protseduur, mis tehakse kohaliku tuimestusega. Samas paneb Sergei inimestele südamele: „Viimaste aastate trend on pigem keskenduda hamba ravimisele, mitte implantaadi paigaldamisele. Niisiis tasub esmajoones alati proovida hambale juureravi teha.“