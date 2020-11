ASTU VIIRUSTELE VASTU – hüperbaariline hapnikuteraapia toob uue hingamise! 

Kui sissehingatavas õhus on hapnikku 21%, siis kõrgendatud rõhu all olevas barokambris saab inimene hingata 97%-list hapnikku, mille abil imendub seda kudedesse ja rakkudesse kuni kümme korda rohkem.

Rohkem hapnikku kõrge rõhuga kambris tähendab paremat tervist. Hea näide on mitteparanevad haavad, mille korral ei jõua hapnik kahjustatud piirkonda – kui kudedes pole piisavalt hapnikku, siis ei suuda ka keha loomulik paranemisvõime korralikult toimida. Baroteraapia pakub vajalikku lisahapnikku loomulikult ja minimaalsete kõrvaltoimetega. Kuna lisahapnik suurendab oluliselt valgete vereliblede võimet hävitada baktereid, toetab hüperbaariline hapnikuteraapia ka immuunsüsteemi.

Mõnel juhul on vaja barokambrit selleks, et ravida eluohtlikke seisundeid – seda kasutatakse suurtes haiglates erakorraliselt vingugaasimürgistuse või sukeldumisel tekkida võiva kessoontõve raviks. Kuid baroteraapia leiab järjest laialdasemat kasutust ka lihtsamate tervisehädade raviks ning seda kasutatakse laialdasemalt ka organismi üldiseks taastumiseks. Eriti populaarne on see sportlaste seas, aga sobib ka kõigile teistele inimestele, kes soovivad oma tervist turgutada.

Tõstja Mart Seim külastab OxyTherapy barokambrit alates 2019. aasta lõpust, käies seansil paar korda nädalas. Sportlane ütleb, et on täheldanud ennekõike kiiremat taastumist treeningutest, mis omakorda tähendab paremat sooritust järgnevatel treeningutel.

Baroteraapia ees tal mingeid hirme polnud. „Temperatuur ja rõhuvahetus on olnud reguleeritavad. Enesetunne on olnud hea ja olemine mugav,“ märkis Seim, kes julgeb baroteraapiat soovitada nii sportlastele kui harrastajatele. „Tegelikult kõigile, kel soov oma immuunsüsteemi parandada,“ lisas ta.

Juba on proovinud baroteraapiat ka maratonimees Roman Fosti, kes tundis mõju pärast kolmandat korda: „Mäletan, et õhtuses trennis oleks justkui mitu kohvi sisse joonud ning keha pulbitses energiast ja samm oli lennukas,“ kirjeldas ta. Viimati kasutas ta baroteraapiat aga võistlusest taastumiseks.

Hüperbaariline hapnikuteraapia pole mõeldud vaid sportlastele. Näiteks on baroteraapia enda jaoks avastanud ka haiglas hooldusõena töötav Riina, kes sattus sinna esimest korda tänu tütrelt saadud kinkekaardile. „Peamiselt oli see kartus, mis tunne on rõhu all ja kambris kinni olla,“ ütles naine. Seda tunnet aga, mis pärast teraapiat oli, on Riina sõnul raske sõnadesse panna: „Hea kerge on olla, pärast on nagu rohkem tahtmist midagi teha või kuhugi minna,“ jagas ta oma kogemust.