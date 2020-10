USA sõjaväe teenistuskoerad võivad hakata kandma kõrgtehnoloogilisi prille 

Sõjaväekoerad võivad otsida lõhkeaineid ja muid ohte, ent vajavad selleks juhiseid. Uuenduslikud prillid on väidetavalt loodud selleks, et koerajuhid saaksid loomi ohtude eest kindlasse kohta juhtida. Praegu juhivad sõdurid teenistuskoeri tavaliselt käemärguannete või laserosutite abil, ent need mõlemad variandid nõuavad, et inimene oleks koera lähedal.

„AR-i kasutatakse koertele käskude ja vihjete andmiseks,“ sõnas armee uurimislabori vanemteadur dr Stephen Lee, kelle sõnul töötab liitreaalsus koerte puhul erinevalt kui inimestel. Ta lisas, et sõjaväekoertega tegutsev kogukond on uue tehnoloogilise lahenduse üle väga põnevil. Prillid valmistas ettevõte Command Sight, mille asutaja dr A. J. Piper sõnas, et projekt on alles „varases uurimisjärgus“, ent tulemused on paljulubavad. Palju uuringuid on tehtud Piperi enda rotveileri Materiga.