Telefoniintervjuu ajal köhahoogude käes vaevelnud Trump vihjas, et pole negatiivset testitulemust saanud 

Neljapäeva õhtul Sean Hannityle telefoniintervjuud andes mainis Donald Trump, et ta tunneb end väga hästi ja väitis, et kohtus samal päeval oma arstidega, kes olevat arvanud, et riigipea on heas vormis. Siiski põikles Trump kõrvale Hannity küsimusest, kas tema test oli negatiivne. Ta hakkas selle asemel rääkima hoopis eksperimentaalsest ravist, mida ta nimetas „fenomenaalseks“ ja „täiesti imeliseks“.