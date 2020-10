KINDLUSTA TARGALT | Mida hüvitab kasko koguriskikindlustus? 

Et klientide ootustega sammu pidada, on BTA kindlustus niisamuti uuendanud kaskokindlustuse tingimusi vastavalt klientide tagasisidele. Oluliseks märksõnaks sai paindlikkus kasko paketi valikul. Kliendil on võimalus luua enda vajadustest lähtuv ideaalne kasko, leida parim ja sobivaim endale laia kaitsete valiku hulgast.

Kolmandaks, klientide sõnul on oluline kasko juhtumi korral kiire ja mugav kahjukäsitlus. Uurida tasub, kuidas on võimalik kahjust teada anda, kas peab sõiduki ette näitama jne. BTA kindlustuses, nagu ka enamikes seltsides, on võimalik teatada kahjust telefoni teel. Sõidukit ei ole vaja ette näidata BTA kahjukäsitlusele, vaid saad pöörduda otse remonditöökotta.

Neljandaks toodi klientide poolt välja omavastutuse hind ning tingimuste punktid, millistel juhtudel ei rakendata omavastutust.

Näiteks hüvitab BTA kindlustus ilma omavastutuseta röövitud või hoonesse sissemurdmise teel varastatud sõiduki võtmete ja pultide ümberkodeerimise või vahetamise kulu.

Kokkupõrge metsloomaga - kitsega, põdraga või metsseaga - on üks kõige sagedasem tavapärasemaid kaskokindlustust puudutavaid kindlustusjuhtumeid.

Mitmed kindlustusseltsid hüvitavad omavastutuseta vaid kokkupõrke metsloomaga ning mõne kindlustusandja puhul võib rolli mängida hoopis õnnetuse toimumiskoht olenevalt sellest, kas tegu oli asulasisese või -välise teega.