80-minutine koolitund kuulutab hariduse tulevikku 

Osas Tartu gümnaasiumites on aastaid kasutatud pikemaid koolitunde kui 45 minutit. Põhihariduses oli seni 80-minutise tunni valinud Tartu erakool (Tera), sel õppeaastal otsustas sama teed minna linnale kuuluv Forseliuse kool. Pikemad tunnid toimuvad 1.–9. klassini. Kõigil õpilastel on päevas vähemalt üks 45-minutine tund.

Forseliuse kooli õppejuhi Kristi Mummi sõnul näitavad välismaal tehtud uuringute tulemused, et pikemates koolitundides saab arendada rohkem kriitilist mõtlemist, luua õpilase ja õpetaja vahel tugevama sideme ning vähendada kodutööde hulka. „Pikemad tunnid tähendavad, et lapse päevas on vähem muutusi ja rohkem süvenemist,“ lausub Mumm. Samuti on õpilase koolikott kergem, sest ühe päeva jooksul on õppeaineid kuni neli.