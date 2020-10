Seisukoht | Õpetajate dilemma – lahkuda või streikida? 

Alles see ju oli, kui valitsus tagus vastu rinda, et tuleva aasta eelarves viiakse teadus- ja arendustegevuse rahastus ühe protsendini SKP-st. Valitsus täitis lõpuks ühe lubaduse, et taganeda teisest. Nimelt on viimaste aastatega antud Eesti õpetajaskonnale mõista, et riigi strateegia on õpetajate palka stabiilselt tõsta. Nüüd, koroonaajal tuli riik aga välja eelarvestrateegiaga, mille alusel plaanitakse õpetajate palk järgmisel neljal aastal külmutada.

Muidugi, kõigil on raske ja erasektori töötajatega võrreldes on õpetajad veel heas olukorras – neil on säilinud töö ja nad pole pidanud taluma palgakärpeid –, kuid ometi on jätkunud riigil raha paljuks muuks, näiteks on pühaks lehmaks pensionitõus, aga ka riigiametnike endi palgatõus. Ja teisalt: kui palkade külmutamist planeeritakse neljaks aastaks, kas siis tõesti näebki riik kriisi veel tervelt nii kaua kestvana?