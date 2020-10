Juhtkiri Juhtkiri | Raske teekond gripivaktsiinini Ohtuleht.ee , täna, 18:21 Jaga: M

Pikaajaline selgitustöö gripi vastu vaktsineerimise kasulikkusest on tõstnud inimeste huvi selle vastu, kuid äraspidisel kombel on gripivaktsiini kättesaadavus muutunud hoopis keerulisemaks. Alanud nakkushaiguste hooaega on ilmestanud näotu maadejagamine vaktsiini jagamise ümber – perearstid pole rahul, et apteegid neile vaktsiini ei müüvat, rahul pole ka osa apteeke, kelle arvates eelistavad hulgilaod varem neile kuulunud, nüüd frantsiisi alusel tegutsevaid apteeke. Need, keda süüdistatakse, väidavad aga, et tegu on alatu laimuga.