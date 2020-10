EESTLASED ON KASSIRAHVAS: 50,1% inimestest hääletas, et armastab kiisusid rohkem kui kutsusid! 

Näitleja Lauri Pedaja jaoks oli üllatav, et eestlased ongi kassi- ja koerainimesed võrdselt. „Olin üpriski enesekindel, et koer on ikka inimese parim sõber ja et nad peaksid võitma, aga no nii võrdne on inimeste eelistus ikka koerte ja kasside osas,“ sõnas Lauri, kes oli koerte tiimijuht. Ta lisas, et tegelikult on väga tore, et eestlased on üldiselt loomainimesed.