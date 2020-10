Mart Soidro | Aeglaselt paranevad haavad 

Selles raamatus keskendub kahekordne peaminister peaasjalikult oma teisele valitsemisperioodile (1999-2002), aga alustab 1994. aasta sügisest, mil ta peaministri portfelli Andres Tarandile üle andis. Ja paneb mälestustele punkti 21. novembril 2002, mil NATO tippkohtumisel Prahas esitati kutse liituda alliansiga seitsmele riigile, sealhulgas ka Eestile.

Stenbocki majas tähistati kutse saamist õige pidulikult. „Sinna kutsuti aga ikka need, kes olid NATOga liitumise heaks midagi reaalset ära teinud. Meid Jüri Luigega nende hulka ei arvatud,” kirjutab Laar sarkastiliselt. Mis seal ikka. Idee autorid võisid Laar ja Luik ju olla, aga 29. märtsil 2004, mil Eestist sai alliansi täieõiguslik liige, oli kaitseministriks Margus Hanson. Sama oli muide Euroopa Liitu astumisega – Toomas Hendrik Ilves vedas küll tükk aega vankrit, aga võidukalt finišisse tõi meid ikkagi Kristiina Ojuland. Kahte kunagist ankrumeest ühendab lisaks veel see, et kunagised reformierakondlased olid hiljem hooletud ja kaotasid erinevatel põhjustel hulga salajasi dokumente ära.

Sellised mälestused ja assotsiatsioonid tekkisid mul Laari raamatut lugedes. Aga kuna tegemist on arvamusrubriigiga, siis üritan raamatule rohkem mitte reklaami teha.

Rüütlist sai president

Olen kindel, et nii nagu auesimehel Arnold Rüütlil EKREs, on ka sama tiitlit kandva Laari sõnal Isamaas kaalu. Tõsi, kumbki ei sekku pidevalt päevapoliitikasse, aga küllap hoiavad mõlemad oma kasvandikel silma peal. Seoses Laari ilmunud mälestustega tuleb klaarida ka üks valeväide, mille vastu olen ma ka ise patustanud – korduvalt on väidetud, et kui Rüütel valiti 21. septembril 2001. aastal Estonias presidendiks, kinkinud Laar talle kolm pisut närtsinud nelki.

See polnud sugugi nii! Mälestusteraamatu fotolt on näha, et peaminister Laar ulatab Rüütlile maitseka nelgikimbu ning vaid küüniline ja kalestunud poliitikavaatleja näeb selles vihjet vastvalitud presidendi kommunistlikule minevikule. Raamatus nimetab Laar Rüütlit sõnapidajaks meheks, kellel oli suuri teeneid Euroopa Liiduga ühinemisel.

Aga jõudsimegi märkamatult 2001. aasta presidendivalimiste juurde, millel on meie selle sajandi poliitikas kindlasti suurem kaal, kui pealtnäha tunduda võib. Laar näeb asju oma vaatevinklist, aga õnneks on meil olemas ka teine vaatenurk – 2014. aastal ilmununud Kalle Muuli ülevaatlik teos „Kodanike riik. Reformierakond loomisest kuni tänapäevani.” Isamaa praegune parteitöötaja oli siis sõltumatu ajakirjanik ja Õpetajate Lehe peatoimetaja.