Teine USA presidendidebatt toimub virtuaalselt. Trump: ma ei hakka selle peale oma aega raiskama 

Trump teatas Fox Newsile, et tema virtuaalsest debatist osa ei võta. „Komisjon muutis debati vormi ja see pole meile lihtsalt aktsepteeritav,“ sõnas USA riigipea ja lisas, et alistas Bideni esimeses debatis suurema vaevata. „Ma ei hakka oma aega virtuaalse debati peale raiskama,“ põrutas seda uut vormi naeruväärseks nimetanud Trump. Tema arvates üritatakse seeläbi Bidenit kaitsta.

Eelnevalt teatas Joe Biden, et teist debatti ei peaks toimuma, kui tema vastaskandidaat on veel haige. „Ma arvan, et me peame järgima rangeid juhiseid. Liiga palju inimesi on nakatunud, mis on väga tõsine probleem,“ sõnas Biden teisipäeval. Demokraat siiski tõdes, et ootab taas Trumpiga väitlemist, ent lõpliku otsuse selle ohutuse kohta peavad tegema meditsiinieksperdid.