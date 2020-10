MINISTRID TÕMMATAKSE LIISTULE: Illar Lemetti esindajad said loa võimukandjatelt kohtus aru pärida 

Lemetti püüdis juba möödunud aastal kohtu kaudu õiglust jalulse seada ja vaidlustada valitsuse otsust, millega ta maaeluministeeriumist vallandati. Lemetti ametist vabastamine toimus pärast seda, kui ta oli maaeluminister Mart Järviku suhtes välja tulnud korruptsioonikahtlustusega.

Lemetti kaitsjad süüdistavad, et kontsleri lahti laskmine oli selgelt poliitilise motiiviga ja lausa kättemaks. Seda just eeldusel, et kui peaminister mullu novembris Lemetti ametist vabastamise dokumendiga presidendi jutule läks, oli tervele valitsusele juba teada, et oma kohast jääb ilma ka maaeluminister Järvik. Sellisel juhul ei päde põhjendus, et Lemetti tuli töörahu säilitamiseks kõrvaldada.

Vastustajad Velbri ja Blankin väidavad, et Lemetti vabastamise hetkel ei olnud valitsuses juttu, et Järvik ministri ametilt lahkub. Sellepärast ei olevat see ka üldse oluline faktor, sest Lemetti ametist vabastamise hetkeks oli selleks piisav alus olemas. „Kaebaja taotleb tunnistajate ülekuulamist. Vastustaja soovib rõhutada, et poliitiline tahe ei ole asi iseenesest,“ sõnas Velbri.

Blankin kinnitas veel omakorda, et Lemetti ametist vabastamise põhjuseid ei oleks saanud veel selgemalt edastada. „Kas seal võisid olla muud põhjused, ei oma enam mingit tähtust, sest koostöö mitte laabumine on piisav eeldus ametist vabastamiseks. Kaebaja seisukoht on vast see, et tegemist oli kättemaksuga, sest minister lahkus nagunii, aga selleks hetkeks ei olnud veel teada, et Järvik lahkub,“ rääkis ta kohtunik Elle Kasele. Blankin tuletas meelde, et Lemetti sai ametikohalt lahkudes kuu kuu töötasu mahus hüvitist ja praegune süüdistamine on lihtsalt pahatahtlik katse veel raha kokku ajada.

Lemetti kaitsjad väidavad, et valitsuskabineti nõupidamiste ja muude toimingute ajajoone järgi ei ole kindel see väide, et ministrid Järviku lakumisest midagi ei teadnud. Vastustajad pidid ka kohtuniku küsimuste peale tõdema, et nad ei saa täpselt öelda, mida mõni minister teatud ajahetkel teadis või mõtles.



Sellepärast tahavad Lemetti kutsuda ministreid kohtusse tunnistama. Kohtunik andis neile loa kutsuda tunnistajaks kaks ministrit. Kelle Lemetti esindajad välaj valivad, ei ole veel teada. Küll aga käis kohtusaalist läbi Tanel Kiige nimi, kes oli kaitsjate hinnangul toimunu ajal peaminister Ratase parem käsi, seega inimene, kes oli juhtunu ajal hästi informeeritud ja osaels vastavatel aruteludel.