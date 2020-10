Samuti veel rakendamata Säästva Liikuvuse Strateegiast kopeeriti taotlusesse ka kavatsus suurendada märkimisväärselt jalgrataste kasutust Tallinnas. Selle kohaselt peaks juba viie aasta päras vähemalt 50% kõigist liikumistest Tallinnas ja Harjumaal toimuma ühistranspordi, jalgsi või jalgrattaga. Tegelikkuses valglinnastub ja autostub Tallinn aga meeletu kiirusega edasi ning raugemise märke pole kuskilt näha. Jalgrattastrateegia ja Peatänava projekt ootavad linnavalitsuse tolmuses sahtlis poliitilise tahte tärkamist, mille suurenemist näeme tõenäoliselt kohalike valimiste lähenemisega ja vahetult enne seda, aga kahtlemata raugeb see taas pärast valimisi, kui just midagi drastilist ei juhtu.

Mis on saanud Roheliste algatatud taastuvenergia projektist PV100? Ka see on takerdunud silotornide ja teatud maailmavaate puudumise tõttu. Poliitika tagajärjena on kogu valdkonna areng tegemas Tallinnas vähikäiku. Keskkonnaameti ja energiaagentuuri likvideerimine on selge sõnum prioriteetidest, mis ei anna alust uskuda, et peale maineka Euroopa Rohelise Pealinna tiitli saamise, poliitikutel ka sisuline huvi keskkonnateadlikkuse vastu olemas oleks.