Brasiilia koroonajuhtumite arv kerkis üle viie miljoni 

5 000 694 tuvastatud koroonajuhtumiga Brasiilia on maailmas USA ja India järel nakatumiste arvult kindlalt kolmandal kohal. Eilse ööpäevaga teatati riigis 31 553 uuest nakatunust ja 734 surmajuhtumist, vahendab BBC. Kokku on Brasiilias tuvastatud 148 228 surma. Kõige raskemalt on pandeemia tabanud São Paulo osariiki, kus on Covid-19 nõudnud umbes 36 000 inimese elu. Sellele järgneb Rio de Janeiro ligi 19 000 surmajuhtumiga.

Brasiilia paremäärmuslikku presidenti Jair Bolsonarot on süüdistatud koroonaviiruse ohu alatähtsustamises kogu pandeemia ajal. Näiteks pole ta soovinud kehtestada viiruse levikut takistavaid suuremaid piiranguid, mida eksperdid on talle soovitanud. Ehkki riigipea vastuoluline otsus tugineda pigem majandusele kui inimeste tervisele on tekitanud palju kriitikat, on tema toetusnumbrid viimasel ajal tõusnud. Seda ilmselt osaliselt seetõttu, et valitsus jagas mitteametlikele töötajatele suuri toetusi.