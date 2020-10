Tanel Kiik: karantiininõuet võiks lühendada 

Rääkidest karantiininõude vähendamisest 14 päevalt kümnele, nentis Kiik, et tema isiklikult seda ideed pooldab, kuid selelkohast otsust veel pole. "Keskmiselt ilmnevad sümptomid viiendal päeval."

Taav Aas selgitas ajakirjanikele, miks ei informeeritud turismifirmasid, et lennupiirangute tühistamine oli ajutine. "Valitsus on pidevalt kommunikeerinud, et reisimine praeguses olukorras ei ole mõistlik. Läksin kabinetti otsusega, et vähendada lennupiiranguid, kuid otsustasime siiski, et kehtestame samasugused piirangud nagu Lätis." 21. septembril allkirjastas Aas 17. mail tehthtud käskkirja muutuse, millega kaotati tellimuslendude keeld. Muudatuse tõttu said peaminister ja välisminister 22. septembril sõita Helsingisse ja Stockholmi. Muudatusest said innustust ka turismifirmad, kes hakkasid broneerima otselende, mis oktoobris taas tühistada tuli.