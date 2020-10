Beebihoolduseks mõeldud tooteid õmblev Gunay: avasin oma ettevõtte, et saaksin rohkem aega lastega veeta! 

Tegelikult pole aserist Gunay varasem taust õmblemisega absoluutselt seotud. Ta on töötanud nii raamatupidajana kui ka Aserbaidžaani Riikliku Kütusekompanii finantsosakonnas. Eestis on ta elanud viimased seitse aastat. „Kohtusin tulevase abikaasaga interneti teel – mängisime üht virtuaalselt mängu,“ naeratab Gunay. Eestisse kolimine kulges tema jaoks spontaanselt. „Olin noor ja armunud, loomulikult nõustusin. Mees Aserbaidžaani kolida ei tahtnud – ütles, et Bakuu on liiga suur linn. Nii tulingi mina Eestisse,“ paotab Gunay.

Kangad ostab välismaalt, sest Eestist selliseid ei saa

Nüüdseks on Gunay kolme lapse ema – kõige vanem on viie-aastane, pisem aga kõigest kolmene. Tema ettevõte Sweet Baby Dreams sai alguse vajadusest pakkuda põnnidele parimat. „Toome kasvõi näiteks punutud voodipehmenduse, mis on praeguseks meie ostetuim toode. Väikesed lapsed kipuvad magades siplema ning voodipehmendus tõkestab neil pead ja käsi-jalgu ära löömast. Minu lapsed magavad üsna rahutult, nii et selline toode oli mulle äärmiselt vajalik,“ kirjeldab Gunay.

Samamoodi on paljuostetud toodeteks imearmsad kookonid. „Siin saavad lapsed tududa mõnusalt nagu ema kõhus. Lisaks võib selle sättida ema ja isa vahele voodisse, et kumbki kogemata lapsele peale ei keeraks,“ sõnab Gunay. Kuigi valmistatavad tooted on üldiselt samad, kujuneb praktiliselt iga valmiv ese eriliseks. Massitoodangut nad ei poolda.

Inimene, kes ei tea lastetarvete müügist kuigi palju, võiks arvata, et taolisi beebidele mõeldud tooteid on poodides küllalt. „Aga tegelikult ei ole!“ hüüatab Gunay ja selgitab: „Meie valikus on ka asju, mida mujalt ei leia. Ja kui on, siis sellises seisundis, et mina oma lapsele neid ei ostaks. Mis kvaliteedist me räägime, kui nad lähevad juba pärast esimest pesu koledaks?“ Sweet Baby Dreamsi kõik tarvikud on ilusatest kangastest, mida Gunay peamiselt välismaalt ostab. „Eestis müüb ainult üks pood taolisi kangaid ning need on siin kolm korda kallimad kui otse ostes. Lisaks on valik võrdlemisi väike,“ lausub ta. Põnev nüanss on seegi, et kõik valitud kangad on erksavärvilised ja erineva mustriga – see stimuleerib beebi värvitaju arengut.

Mehepoolne pere oli ettevõtmise osas umbusklik

Gunay valmistab lasteasju küll Narvas, kuid tellimusi tuleb üle terve Eesti. Veelgi enam, huvilisi on ka välismaalt! Näiteks on ta saatnud asju nii Soome, Rootsi, Norrasse, aga ka Maltale või Hispaaniasse. Inimesed jõuavad temani tänu Instagrami, Facebooki ja loomulikult suust suhu reklaamiga.