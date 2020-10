KredExi juhiks saab Ivo Kuldmäe 

„Ivo Kuldmäe on tugeva kogemustepagasiga võimekas tippjuht ja olen veendunud, et ta suudab sel ebakindlal ajal KredExit targalt edasi majandada, suurendada veelgi siht- ja sidusrühmade rahulolu pakutavate teenustega ning tuua turule uusi teenuseid nii Eesti ettevõtjate abistamiseks kui meie elanike elamistingimuste parandamiseks,“ ütles väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem.

Ivo Kuldmäel on pikaajaline finantssektoris töötamise kogemus, kus ta on töötanud erinevatel juhtivatel ja nõuandvatel kohtadel. Ivo Kuldmäel on ärijuhtimise magistrikraad Tartu Ülikoolist ning ta on aastate jooksul end täiendanud erinevates ülikoolides ja programmides Londonis, Šveitsis ja Prantsusmaal.

Ivo Kuldmäe sõnul ajendas teda kandideerima KredExi suur potentsiaal ja tugev turupositsioon riikliku finantseerimisasutusena. „KredEx on pika kogemusega finantsturu osaline ning hetkel põnevas arenguetapis. Meil on meeskonnaga võimalus kujundada KredExist juhtiv riiklik finantseerimisasutus, kes on veelgi paremaks partneriks erinevatele turuosalistele, ettevõtetele ja Eesti elanikele. Ootan huviga KredExi meeskonnaga liitumist ja uute kolleegidega tutvumist,“ sõnas Kuldmäe.