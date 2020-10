KÄRBES PÄÄSTIS PÄEVA: USA asepresidentide debatt möödus võrdlemisi rahulikult 

90 minutit kestnud väitluse käigus näitasid nii 61aastane Pence kui ka 55aastane Harris tugevaid külgi, ent esines ka komistusi. Tõenäoliselt oli mõlemal kandidaadil meeles eelmisel nädalal toimunud debatt Donald Trumpi ja Joe Bideni vahel, sest asepresidendikandidaadid otsustasid teineteise n-ö surumisega piiri pidada – ilmselt aitas sellele kaasa ka asjaolu, et Pence ja Harris on presidendikandidaatidest professionaalsema suhtumisega poliitikud. Tulevase kahe presidendidebati võimalikku mittetoimumist arvestades olid nii Pence kui ka Harris ilmselt lisasurve all, sest see võis olla mõlema poole viimane võimalus levitada avalikul debatil oma kampaania seisukohti.