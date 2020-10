Metsakaitsjate tagant paistavad Vene gaasihiiu Gazpromi huvid ja raha 

Kuigi looduskaitsjad raiuvad kui rauda, et BALTCF on apoliitiline fond, on BALTCF siiski valitsusväline organisatsioon, mille asutasid keskkonnaorganisatsioonid BUND Mecklenburg-Vorpommern, WWF Germany ja ettevõte Nord Stream AG ning selle eesmärk on kompenseerida Nord Streami gaasijuhtme keskkonnamõjusid. Nii fondi põhikapital 5 miljonit eurot kui ka käibekapital 20 miljonit pärineb fondi asutajalt Nord Stream AG-lt, milles on enamusosalus Venemaa riiklikul gaasiettevõttel Gazprom.

