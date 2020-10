Riigikohus tühistas riigikogulase trahvi 

Politsei- ja piirivalveameti tänavu veebruaris tehtud otsusega karistati Paul Puustusmaad korruptsioonivastase seaduse järgi trahviga 100 trahviühikut ehk 400 eurot selle eest, et Puustusmaa oli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liige erakondade rahastamise järelevalve komisjonis (ERJK), olles samal ajal ka EKRE volikogu esimees. Ta osales 2019. aasta 14. märtsil ERJK koosolekul otsustamises, kas algatada menetlus EKRE võimaliku rikkumise kohta valimisreklaami tegemisel, ehkki pidanuks politsei arvates kõnealuse päevakorrapunkti arutelult taanduma.

„Esitasin Paul Puustusmaa kaitsjana maakohtu otsuse peale riigikohtule kaebuse, mille riigikohus otsusega rahuldas ja lõpetas Paul Puustusmaa väärteoasja menetluse väärteokoosseisu puudumise tõttu,“ rääkis Puustusmaa kaitsja vandeadvokaat Raul Ainla. Riigikohus leidis, et Puustusmaa ei ole seadust rikkunud, kuna erakonnaseadus lubab ERJK liikmel osaleda komisjoni töös ka siis, kui arutusel olev küsimus puudutab teda ametisse nimetanud erakonda, mille tegevuses ta aktiivselt osaleb.

Riigikohtu hinnangul ei eelda seadus ERJK liikmelt erapooletust ja sõltumatust teda ametisse nimetanud poliitilisest jõust. „ERJK aususe ja objektiivsuse tagab see, et kõik riigikogus esindatud parteid saadavad sinna võrdselt ühe liikme. Samuti määravad komisjoni oma esindaja õiguskantsler, riigikontrolör ja vabariigi valimiskomisjon, tasakaalustades nõnda komisjoni poliitilisi liikmeid,“ selgitas Ainla. Selline kord aitab ühtlasi vältida ohtu, et ERJK satub mõne erakonna ainukontrolli alla.