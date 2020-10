George Floydi tapnud politseinik maksis miljoni dollari suuruse kautsjoni ja vabanes vanglast  

Juunis määrati Chauvini kautsjoni suuruseks 1,25 miljonit dollarit, kuid seejuures märgiti, et see alaneb teatud punktide täitmisel ühe miljonini. Tingimusi on mitu: Chauvin ei tohi võtta ühendust Floydi perekonnaga, ta peab loovutama kõik oma tulirelvad ega tohi töötada korrakaitsja ega turvamehena.