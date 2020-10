GALERII | Eesti superbäkkide esimese ühisraamatu esitlus tõi kokku väga kirju seltskonna 

"Raamat on siiras lugu meie teekonnast enda armastamise ja väärtustamiseni just sellistena, milliseks meid on loodud," kirjeldavad hinnatud staar-taustalauljad Kaire Vilgats ja Dagmar Oja raamatu sisu.

Kaire Vilgats ja Dagmar Oja rõhutavad, et raamatu eesmärk on julgustada naisi end armastama ja väärtustama just sellistena, nagu neid on loodud – mitte minna kaasa ühiskondliku survega näha välja parasjagu moes olevatele standarditele ja normidele vastavana või mahtuda teatud mõõtudesse.