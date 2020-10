Eesti uudised VANEMAD MURES: mis saab kooliharidusest, kui ka iga teeseldud köhatus lapse koju jätab? Viljar Voog , täna, 19:18 Jaga: M

PALAVIKKU POLE VAJAGI: Laps ei tohiks kooli minna ka halva enesetunde korral. Foto: Vida Press

Koroonakolded on üle Eesti vähemalt viies koolis ja enamikus haridusasutustes on kehtestatud range kord: väiksemgi haigussümptom tähendab kojujäämist või -saatmist. „Sisuliselt tähendab see, et ta on koolis saanud sel õppeaastal käia kokku kõvad üheksa päeva,“ kurdab 13aastase poja ema Anna, et varem neljadele-viitele õppinud poisil on seetõttu päevikus aina kahed ja ühed.