Joe Biden mõtleb teises teledebatis osalemisest loobuda, sest kardab koroonat 

Biden arvab, et teine teledebatt ei tohiks toimuda, kui Trump veel koroonat põeb. Mees ütles, et lähtub valiku langetamisel meditsiiniekspertide soovitusest. “Ma arvan, et kui tal (Trumpil - toim.) on endiselt koroona, ei tohiks me debatti korraldada. Me peame järgima väga rangeid suuniseid. Liiga paljud inimesed on nakatunud ja see on väga suur probleem,” sõnas ta.