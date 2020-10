Õpetaja valitsuse plaanist palgad külmutada: kuidas suhtuda, kui paari aasta pärast teenid mis tahes lihttööd tehes rohkem? 

Eesti haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri teatas kolmapäeval, et valitsuse plaan õpetajate palk neljaks aastaks külmutada tähendaks streiki. Ta toob välja, et uuringud näitavad juba praegu ohtlikku olukorda, kus 40% õpetajatest soovivad järgmise viie aasta jooksul ametist lahkuda. Peaasjalikult just väikeste palkade pärast.