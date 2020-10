Juhtkiri | Riik teeb õpetajatele külma 

Kui riigi keskmine palk on praeguseks tõusnud 1433 euroni, siis õpetaja palga alammäär on kõigest 1315 eurot. Õpetaja keskmine palk on küll 1500 euro kanti, kuid see jääb oluliselt alla ametnike 1848 euro suuruse keskmise palga. Miks ei külmutata neljaks aastaks aga ametnike, riigikogulaste, ministrite jt palkasid? Õpetajate palka neljaks aastaks külmutades käriseb vahe vaid suuremaks. Millega õpetajad on sellise karistuse ära teeninud olukorras, kus Eestis antava hariduse maine lõikab maailma mastaabis loorbereid, oskavad öelda vaid poliitilised otsustajad. Külmutamiseks peab olema konkreetne põhjus – milline see on?