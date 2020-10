Venemaal Rjazani oblastis süttis relvaladu, evakueeriti tuhandeid inimesi 

Interfaxi teatel algas põleng laohoone lähedal põlenud kuivast rohust. Laost kostus plahvatusi, kohal on mitu tuletõrjemeeskonda. Umbes 75 000 tonni laskemoona sisaldanud lao kohal kerkisid taevasse leegid ja tohutud suitsupilved. Järjepidevalt kostus laost tugevaid plahvatusi. Vene uudisteagentuuri TASS teatas neljapäeval, et intsidendi taustal on viga saanud 13 inimest.

Eriolukordade ministeerium teatas kolmapäeva hilisõhtul, et läkitas Moskva oblastist sündmuskohale täiendavaid tuletõrjekomandosid ja varustust. Kohale saabus ka eriolukordade minister Jevgeni Zinitšev isiklikult. Rjazani oblasti kuberner Nikolai Ljubimov kirjeldas olukorda keerukana, ent kinnitas õhtul tehtud avalduses, et halvim on selja taga ja olukord on kontrolli all.