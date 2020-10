Piimhappebakteril põhinev vahend on 99,9% tõhus vahend viirusega võitlemisel 

Blogipere marimell on aastaid GoGoNano tooteid tarbinud ja ka uuest autohooldusvahendite seeriast enam kui vaimustuses. „Kuna elame hetkel keset teedeehitust, siis on auto pidevalt tolmukorra all. Kohe, kui lasime klaasid üle Liquid Skin sõidukikaitse vahendiga, kadus see tolmumure ära. Tolm lihtsalt libises klaasidelt maha, ka siis, kui vihma tibutas ja muidu klaasid tolmuseks ja rõvedaks jättis,“ kirjutab marimell oma blogis.

Suure plussina tooks nad välja selle, et kuigi tegemist on autohooldusvahenditega, saab neid edukalt ka mujal majapidamises kasutada. „Ja kuigi Leenu meil väga ei korista, siis on tema eriti õnnelik selle üle, et Liquid Skin (kuigi autosarjast pärinev) toode sobib ideaalselt ka dušiklaaside kaitsmiseks ja neid ei pea iga kord pärast pesu puhtaks tõmbama, sest vesi lihtsalt voolab sealt maha ja katlakivi kihti ei teki nagu varem. Hiljem saab kasutada nii auto kui dušiklaaside puhul profülaktika mõttes Multi Cleanerit, mis sisaldab lisaks puhastamisvõimele ka kaitset. Sellega saab edukalt ka teksitilipindadelt plekke eemaldada. Originaalis mõeldud jällegi autosalongi puhastamiseks, kuid sobib ka mujal kodus kasutada.“

Nagu ka kõigis teistes GoGoNano toodetes ja puhastusvahendites, ei leidu Multi-cleaneris ei PFC-d, silikooni ega ka vaha. Tänu oma 99% looduslikele koostisosadele on see biolagunev.

GoGoNano Multi-cleaner on saadaval 250 ml-ses pihustiga pudelis, see on kodumaine toode, valmistatud Eestis ning suur eelis teiste ees on kasutamislihtsus ja keskkonnasõbralikkus koos suurepärase tulemusega.

Piimhappel põhinev keskkonnasõbralik desinfitseerimisvahend

Olgu inimeste arvamused seoses koroonaga millised tahes, siis mida looduslikum on viiruste vastu võitlev toode, seda parem. GoGoNano uut piimhappebakteril toodetud desinfitseerimisvahendit Anti-Viral on viiruste osas testitud vastavalt EN 14776 normistandarditele ja see on 99,9% + tõhususega.