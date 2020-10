Pirita linnaosa valitsus mõtleb koerapesula rajamisele, mis toimiks samamoodi nagu autode mündipesulad 

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on küsitluse eesmärk elanike arvamuse teadasaamine. “Piritale Padriku kortermajade lähedale Võsa tee 26 on plaanis järgmisel aastal rajada koerte jalutusväljak ning kogukonnas on liikunud mõte, et Pirital võiks olla koerapesula. Küsitluses soovimegi teada saada hinnanguid eelideele, kas tasub sellega edasi minna,” sõnas Liinat.