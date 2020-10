Navalnõi nimetas endist Saksamaa liidukantslerit Putini jooksupoisiks 

„Ta on siiani Euroopa võimsaima riigi endine kantsler. Nüüd on ta aga Putini jooksupoiss, kes kaitseb mõrtsukaid,“ sõnas Navalnõi ajalehele Bild antud intervjuus. Navalnõi arvates on Putin endise kantsleri kinni maksnud. „Kui ta üritab mürgitamisrünnakut eitada, on see väga-väga pettumustvalmistav,“ mainis Vene opositsioonipoliitik. Vene võimud eitavad siiani Navalnõi mürgitamist.