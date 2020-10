„KONSULTATSIOONIDELE“: Eesti kutsub oma suursaadiku Valgevenest kodumaale 

Välisministeerium annab oma kodulehel teada, et 2. oktoobril kutsus Valgevene enda suursaadikud Poolast ja Leedust Minskisse konsultatsioonidele (see on peen väljend, mis tegelikult tähendab lihtsalt saadiku ajutist tagasikutsumist, ilma tema diplomaadistaatust muutmata). Lisaks nõudis Valgevene mõlemalt riigilt diplomaatiliste esinduste personali olulist vähendamist. Solidaarsuse väljendamiseks Leedu ja Poolaga otsustas Eestigi teha poliitilise sammu ning kutsuda ka enda suursaadiku Valgevenest kodumaale. Ametlikult samuti konsultatsioonidele.



„Eesti nägemuses on Valgevene surveavaldus Leedu ja Poolale põhjendamatu ja kahetsusväärne,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu. „Protestina Valgevene poolt astutud sammude vastu oleme otsustanud kutsuda oma saadiku Valgevenest Tallinnasse konsultatsioonidele,“ ütles ta.



Eesti suursaadik Valgevenes on Merike Kokajev. Ta suundub Valgevenest Tallinnase konsultatsioonidele 8. oktoobril. Suursaadiku õigus ühel hetkel Minskisse naasta sellest ei muutu.