ÕL VIDEO | Venezuelast Eestisse kolimisega muutus kõik: nüüd lihtsalt teeme ja elame! 

Eesti pimeda talvega harjumine võttis naisel aega, ent praeguseks on nad õppinud igasuguseid trikke. "Mul on valgusravi lamp, mida kasutan iga päev oktoobrist veebruarini," mis naise sõnul parendab ka abielupaari tervist.

Marial aitab pimedate talvede vastu valgusravi lamp. Foto: Tatjana Iljina

"Olime inimesed, kes planeerivad aasta ette, aga nüüd on elu muutunud. Arvan, et ka pandeemia pärast, aga me ei tee enam nii suuri plaane. Tööl juba planeerin väga palju," kirjeldab Maria pere elukorraldust ja ellusuhtumise muutust. Kui nad tegid varem plaanid igaks nädalavahetuseks ning mõtlesid läbi, mitu raamatut aasta jooksul loetakse, siis praegu on kõik teisiti. "Nüüd me lihtsalt teeme ja elame. Iga päev nii nagu tuleb."