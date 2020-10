Kai Rimmel | COVID-19 väljakutse Eesti majandusele 

Meie turismisektori tugevusteks on kvaliteetne materiaalne baas ja kvalifitseeritud töötajad. Muutused keskkonnas on aga sektorit mõjutanud nii, et seda potentsiaali ei ole täna võimalik efektiivselt kasutada. Sektori arengule on riik minevikus kaasa aidanud käibemaksu langetamisega 9%-ni, seda taheti tõsta 14% peale, vastav seadus võeti 2015. aastal vastu, aga enne jõustumist (2017) Jüri Ratase valitsus tühistas selle.

Tänane valitsus on sektorit toetanud ja nüüd ka laenude ja palgatoetustega, kuid potentsiaali säilitamiseks sellest ei piisa. Samas, kui analüüsida, millised uued võimalused võiksid sektorile tekkida, näeme siseturismi ja lähimaade turistide potentsiaali kasvu, millele peaks turismisektor end ümber kohandama nii baasi kui kaadri osas. Senisest enam tähelepanu tuleks selles sektoris pöörata ka sesoonsuse mõjusid kahandavate teenuste väljatöötamisele.

Sektorile tagab pikaajalise kindluse eelkõige maksusüsteem, seepärast peaks arutama käibemaksu langetamist 5 protsendini nii majutusteenuste pakkujatele kui ka toitlustusasutustele. See väldiks riigil pidevat rahasüstide vajaduse analüüsimist ja annaks eelise elujõulistele ettevõtetele. Loodetavasti vähendaks see regulatsioon ka ümbrikupalga osakaalu selles sektoris. Turismi väikeettevõtluse vormidele (nn. taluturismile) oleks vaja kehtestada veel täiendavaid soodustusi, kuna nad aitavad kaasa ka regionaalsele arengule.

Toiduainetetööstuses piimatoodete tootmine on seni olnud ja loodetavasti on ka tulevikus Eesti üks edulugusid, mis põhineb kohalikul toorainel, kuid mille ekspordipotentsiaal ei ole realiseerunud muuhulgas tootmisvõimsuste ebapiisavuse tõttu, mille tulemusena müüakse märkimisväärne osa Eestis toodetud piimast Lätti ja Leetu, kus kohalikud ettevõtted valmistavad sellest suure lisaväärtusega tooteid.

Eesti ettevõtjate poolt veetav piimatöötlemise suurprojekt (uus tehas Paidesse) on ajakavast maas. See oleks koht, kus riik võiks vajadusel aidata nii finantsinstrumentidega kui ka turustuskanalite avamisele kaasaaitamisega. Tuleb leppida tõsiasjaga, et Eesti elanikkonna linnastumine jätkub ja maaelanikkond väheneb ka tulevikus. See ei pea aga automaatselt tähendama võõrtööjõu surve jätkuvat suurenemist maal. On vaja propageerida põllumajanduslike ametite õpet. Ettevõtted võiks stipendiaate ametikooli saata, samuti ümberõppele.

Elektrienergeetika on suundumas suurte muutuste radadele. Nutikas võrk võimaldab vastu võtta ja mõõta informatsiooni, mis tuleb paljudest hajutatud väikesemastaabilistest energiatootmise üksustest, andes seeläbi parema turupositsiooni ka muutuva pakkumisega taastuvatele energiaallikatele (tuul, päike), mille kasutuselevõtu potentsiaal on Eestis kõrge. Hajutatud tootmisega nutikad energiasüsteemid soodustavad taastuvenergia levikut, milleks on vaja ka uusi energia salvestussüsteeme. Selliseid juba projekteerivad täna nii Eesti Energia kui Alexela (pumphüdroelektrijaamad). Arvestades Euroopa Liidu soodsat poliitikat taastuvenergeetika suhtes oleks see valdkond üheks avaliku ja eraraha koostöö rakendamise valdkonnaks.