Igor Gräzin | Vabanda, president 

Presidenti pole vaja

Põgus pilk põhiseadusse annab teada, et rangelt võttes pole Eestil presidenti vaja. Vastupidi: presidendi kantselei, aparaat, bensiin, söömine jne maksavad meile neli miljonit eurot ehk samapalju kui riigikohus, mille aparaat teeb vägagi suurt tööd otsuste järelevalve ja läbivaatamise alal või samapalju kui õiguskantsleri kantselei, mis on ehk veidi väiksem, aga kelle töö Eesti õigusruumi kujundamisel ja keerukate juriidiliste probleemide lahendamisel on samuti enam kui keeruline ja tähtis.

Ja vaatame selle kõrvale seda, mida tohib teha vabariigi president (loetelu on suvaline, V peatükist): nimetab kohtunikud (aga vaid riigikohtu ettepanekul); nimetab kaitseväe juhtkonna (valitsuse ja juhataja ettepanekul); on riigikaitse kõrgem juht (tule taevas appi, mis see on?), esindab Eestit rahvusvahelistes suhetes (mäletate hurraa-kisa ÜRO-s, kus meid kui kohtlaseid vaatasid paljud välisriigid), määrab diplomaatilised esindajad (valitsuse ettepanekul), kirjutab alla igasugu asju (ratifitseerimiskirju), algatab põhiseaduse muutmist, annab riiklikke autasusid, teeb tööd Eesti erinevais paigus (nüüd äsja Pärnus).

Need ülesanded on esmapilgul koomilised ja vaevatud, ega vääri nelja miljonit, aga siiski – teatud juhtudel võib neis sisalduda oht meie tänasele riiklusele. Võtame mõned nimetatuist, näiteks medalite andmise, mis muide on presidendi ainuõigus. EV esimeses põhiseaduses, 1920. aasta omas oli selge paragrahv, mis kõlas, et „Eesti vabariik ei anna autähti ja aumärke oma kodanikkudele.“

Leonid Brežnevi vaimne eelkäija Konstantin Päts likvideeris selle põhimõtte selleks, et hakata iseendale aumärke andma. Järeldame: maapeal on palju inimesi, kes medaleid väga tahavad. Ja kes on valmis tegema paljutki selle nimel, et neid saada. S.t. et aumärk muutub altkäemaksuks. Ja mida me sellest edevusest ka ei arvaks, siis paljudki on valmis osutama teeneid (kinnisvara ostmine, remont, rahalised teened). Autasud on presidendi käes olnud üsna tõhusaks hoovaks.

Presidendi karid

Jutt sellest, et president tuleks otse valida on kestnud kaua. Aga see annaks presidendile suurema võimu kui see õnnetu medalite andmine oligi. Praegu on presidendi võim väiksem kui riigikogu oma, aga isegi sellisena on ta riigile mõnikord ohtlik. Toon kaks kuulsat näidet. Esiteks – paragrahv 90, kus öeldakse, et president teeb muudatusi valitsuse koosseisus peaministri ettepanekul. Lennart Meri tegi eksperimendi käituda omapäi, keeldudes nõustumast Mart Laariga, kes soovis vabastada majandusministri Toomas Sildmäe ja nimetada ametisse Heiki Kranichi ja Toivo Jürgensoni.