Ilm ja loodus Klimatoloog Ain Kallis: ilm ei ole hukas, algas lihtsalt soe sügis Asso Ladva , täna, 11:29 Jaga: M

GALERII

Foto: Aldo Luud

„Mitte ainult oktoobri algus, aga ka september oli meil väga soe. Näiteks septembri viimane kolmandik oli kõige soojem alates 1961. aastast. Aga vananaistesuveks ei saa praegust aega veel nimetada. Klimaatiline suvi on lõppenud, nii et päris suveks ei saa seda enam nimetada, see on lihtsalt sügise väga soe algus,“ ütleb klimatoloog Ain Kallis.