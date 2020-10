REKORD: september oli tänavu maailmas palavam kui kunagi varem 

Teadaolevalt oli möödunud kuu 0,05 kraadi soojem kui eelmise aasta september, mis hoidis seni sügiskuu rekordit. Teadlaste sõnul näitab see selgelt, et temperatuurid tõusevad inimühiskonna saastetegevuse mõjul. Copernicuse teatel on temperatuurid Siberi arktilises piirkonnas jätkuvalt keskmisest tunduvalt kõrgemal.