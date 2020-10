VALGE MAJA KOLLE? Viirus levib Trumpi lähikondlaste ja väejuhtide seas 

Viimase viie päeva jooksul eneseisolatsioonis viibinud Mark Miller kinnitas teisipäeval, et on nakatunud koroonaviirusega. Ta mainis, et testis end iga päev, ent alles teisipäeval teatati talle positiivsest tulemusest. Presidendile kõnesid kirjutava Milleri 97aastane vanaema suri juulis väidetavalt Covid-19 tüsistuste tõttu.

Nakatunute arv Valges Majas on üha kerkimas. Pärast Trumpi nakatumist on kinnitatud, et paljudel kõrgematel vabariiklastel ja presidendi lähedastel on samuti viirus. Paljud Trumpi siseringi kuuluvad positiivse testi andnud inimesed osalesid 26. septembril Valge Maja roosiaias toimunud üritusel, mida uuritakse võimaliku koldena.