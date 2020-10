Kapo pidas kinni eestlanna, keda kahtlustatakse Eesti vastase suhte loomises, vaenuliku luuretegevuse toetamises 

Riigiprokuratuur on esitanud naisele kahtlustuse Eesti Vabariigi vastase suhte loomises või pidamises välisriigi ülesandel tegutseva isikuga. Tegemist on karistusseadustikku alles eelmisel aastal lisandunud kuriteokoosseisuga ja sellise keelatud suhte eest lubab seadus panna süüdlase kuni kuueks aastaks vangi.

Lisaks on saanud naine kahtlustuse Eesti Vabariigi vastu suunatud luuretegevuse toetamises, kuigi tegemist ei ole riigireetmise ega salakuulamisega.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja kommenteeris, et see on salajane kriminaalasi ja selle sisust ei saa ta rääkida.