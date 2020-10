Isamaalasest poliitik peksis inimest ja urineeris ta peale, aga pääses kriminaalasjast  

Teo motiiv oli selge - ohvril oli olnud armusuhe Vaha tüdruksõbraga, kes oli Vahale valetanud, et ohver andis talle narkootikume ja kasutas teda ära, mispeale Vaha ohvri üles otsis ja talle koha kätte näitas.

Politseiuurimiseks oli see lihtne juhtum, sest sündmus ja vigastused fikseeriti kohe, juhtunul oli üks pealtnägija, kahtlustatav oli teada ja tunnistas kõik üles. Kohus aga lõpetas menetlemise oportuniteediga, mille kommenteerimisel ütleb prokuratuur kidakeelselt, „oportuniteedi kohaldamine tähendab seda, et prokuratuuri hinnangul on kuritegu tõendatud, kuid arvestades teo asjaolusid ning toimepanija tausta, ei ole inimese õiguskuulekale käitumisele suunamiseks vajalik tema kriminaalkorras karistamine.“