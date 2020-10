Inimest peksnud ja talle peale urineerinud isamaalasest politiiku kriminaalasja menetlus jätkub, mees otsustas erakonnast lahkuda

Isamaa erakond kirjutab pressiteates, et Vaha otsustas Isamaa erakonnast välja astuda ning lahkuda ka Viljandi Linnavolikogu liikme kohalt.

"Annan teada, et astun Viljandi volikogust tagasi ning erakonnast Isamaa välja, kuna minu isikliku elu juhtumist on tehtud poliitiline skandaal, kuigi see ei ole absoluutselt poliitikaga seotud. Kahjuks ei ole mul seetõttu, ega veel ka lõppemata menetluse tõttu ennast võimalik avalikult kaitsta. Meedias kajastatu on olnud hetkel väga ühepoolne tõlgendus ja selektiivne asjaolude esitlemine," ütleb Vaha.

Ekspress kirjutab, et septembri lõpus lõpetas abiprokurör Paul Pikma poliitiku kriminaalasja ning Vaha pääses oportuniteediga. Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Saskia Kask leiab, et menetluse lõpetamine oportuniteediga on põhjendamatu.

"Arvestades kuriteo toimepanemise asjaolusid ning seda, et kahtlustatav pani vägivallateod kannatanu suhtes toime eriti alandaval viisil ja teiste inimeste juuresolekul on minu hinnangul teol avalik menetlushuvi. Seetõttu tühistan kriminaalmenetluse lõpetamise määruse ja kriminaalmenetlus jätkub," ütleb ta.

Vaha teo motiiv oli selge – ohvril oli olnud armusuhe Vaha tüdruksõbraga, kes oli Vahale valetanud, et ohver andis talle narkootikume ja kasutas teda ära, mispeale Vaha ohvri üles otsis ja talle koha kätte näitas.

Politseiuurimiseks oli see lihtne juhtum, sest sündmus ja vigastused fikseeriti kohe, juhtunul oli üks pealtnägija, kahtlustatav oli teada ja tunnistas kõik üles. Kohus aga lõpetas menetlemise oportuniteediga, mille kommenteerimisel ütleb prokuratuur kidakeelselt, „oportuniteedi kohaldamine tähendab seda, et prokuratuuri hinnangul on kuritegu tõendatud, kuid arvestades teo asjaolusid ning toimepanija tausta, ei ole inimese õiguskuulekale käitumisele suunamiseks vajalik tema kriminaalkorras karistamine.“