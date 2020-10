Inimest peksnud ja talle peale urineerinud isamaalasest politiiku kriminaalasja menetlus jätkub

Ekspress kirjutab, et septembri lõpus lõpetas abiprokurör Paul Pikma poliitiku kriminaalasja ning Vaha pääses oportuniteediga. Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Saskia Kask leiab, et menetluse lõpetamine oportuniteediga on põhjendamatu.