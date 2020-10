Vana Baskini teater taotles kohtus kultuuriministeeriumi trahvimist 

Kuna mitme kuu jooksul ei teatanud kultuuriministeerium oma vastusest Vana Baskini teatrile, otsustas teater teha läinud nädalal kohtule taotluse ministeeriumi trahvimiseks, et too täidaks kohtuotsust. Läinud nädala lõpus tuli kultuuriministeeriumist vastus, milles seisis, et tegevustoetust Vana Baskini teatrile ei määratud. Küll aga soovitati teatril taotleda projekti Teater Maale toetust. Vana Baskini teatri teatrijuhi Aarne Valmise sõnul on see transpordimeede ehk 60 senti kilomeetri eest. Sellise raha eest saab Valmise kinnitusel osta kütust, kuid bussi enam rentida ei saa. Sellise toetusega on raske teatrit teha, tunnistab Valmis.