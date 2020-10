KURITEGELIKULE TEELE EKSINUD NOORED: ma olen siin, ma olen oluline! Palun näe mind!“ 

Kokku kannab Eestis praegu vanglakaristust viis alaealist. Nende laste elus on olnud vähe inimlikkust ja soojust. Ümbritsev külmus on nad muutnud tuimaks. Kriminaalsetele tegudele ajendas neid peamiselt soov pälvida igatsetud tähelepanu. Noorte õigusrikkujatega tegelevate spetsialistide helesinine unistus on, et ühel päeval ei oleks trellide taga ühtegi last. See pole võimatu, kuid vajab järjepidevat tööd. Eelkõige ennetustööd. Kõige olulisem roll on lapse perekonnal. Üldjuhul määrab just see tema valikud elus.