ÕNNELIK LÕPP: 9aastane Timo leiti Mustamäel lukustatud trepikojast 

Ligi kolm tundi kestnud otsingud said õnneliku lõpu: pool tundi pärast keskööd teatas politsei, et Timo on leitud.

"Mõned minutid tagasi helistati hädaabinumbril ja teatati, et Vilde teel ühe maja trepikojas on väike poiss. Politsei selgitas, et tegu oligi 9aastase Timoga, keda parasjagu taga otsiti. Täname meest, kelle tähelepanek ja kõne hädaabinumbril viis otsitava lapse leidmiseni ning vabatahtlikke valmiduse eest otsingutega liituda. Täpsemad üksikasjad, muuhulgas kuidas laps lukustatud trepikotta pääses, on veel selgitamisel," kirjutas PPA pressiesindaja Kerly Virk.