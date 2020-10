Haridustöötajad hoiatavad õpetajate palga külmutamise korral streigiga 

Liidu avalduses tuuakse välja, et 40 protsenti Eesti õpetajatest soovib lähema viie aasta jooksul ametist lahkuda, vahendab ERR . Liiidu juhi Remo Voltri sõnul on üheks põhjuseks konkurentsivõimetu palk.

Kuigi haridus- ja teadusministeerium toob välja, et õpetaja töötasu tõus on OECD riikide võrdluses üks kiiremaid, siis Voltri sõnul on tegemist näilise võrdlusega, sest Eesti stardipositsioon võrreldes teiste riikide õpetajate palkadega on olnud väga madal.